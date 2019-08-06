На Украине начали расследование о незаконном выезде Порошенко на Мальдивы

Бывший президент Украины Петр Порошенко Фото: Пресс-служба президента Украины/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований проверяет информацию о возможном незаконном пересечении границы экс-президентом Украины, сообщается на странице бюро в фейсбуке во вторник.

Имя бывшего главы государства в сообщении не называется. В то же время, как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР, вышеуказанное дело касается поездки пятого президента Украины Петра Порошенко на Мальдивские острова.

В сообщении говорится, что речь идет о выезде за границу по поддельным документам. Предполагается, что сотрудники государственных таможенных и пограничных органов могли внести в официальные документы заведомо ложные сведения для обеспечения поездки. Досудебное расследование начато по признакам служебного подлога (ч.1 ст.366 УК Украины), незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч.1 ст.332 УК Украины), и использования заведомо поддельного документа (ч.4 ст.358 УК Украины).

Накануне бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов на своей странице в фейсбуке написал: "С целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018 году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг". По его словам, об этом стало известно из журналистского расследования.

В начале 2018 года украинская программа "Схемы" выпустила журналистское расследование, согласно которому Порошенко с 1 по 8 января был в отпуске на Мальдивах, который обошелся в $500 тыс. При этом президент якобы отдыхал под именем Petro Incognito.

Тогда в пресс-службе Порошенко агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что действовавший на тот момент президент действительно был на Мальдивах за свой счет.

Согласно Конституции Украины, звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент не был смещен с поста в порядке импичмента. Единственным главой государства в истории Украины, лишенным этого звания, стал Виктор Янукович.