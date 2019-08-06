В Череповце разнорабочего приговорили к реальному срок за финансирование терроризма

Заработанные на стройке деньги он пересылал сирийской группировке на закупки оружия

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Вологодской области 26-летнего иностранца-разнорабочего приговорили к 8,5 года колонии строгого режима по делу о финансировании терроризма, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

Такое решение на выездном заседании в Череповце принял Московский окружной военный суд.

Подсудимый работал в Череповце на стройке. По данным ФСБ, он отсылал деньги на счета террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), которая участвует в боевых действиях в Сирии. Деньги предназначались на закупки оружия и боеприпасов, установила спецслужба.

Суд согласился с выводам следствия.