Российские противолодочные самолеты Ту-142 пролетели у побережья США и Канады

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота совершили плановый полет над Тихим океаном у побережья Аляски и Канады. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Два самолета провели 13-часовое патрулирование над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

Ту-142 сопровождала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Они взлетели с аэродрома Елизово в Камчатском крае и встретились с противолодочниками в назначенной точке.

Полет Ту-142 проходил без посадки. Их дозаправили в воздухе самолеты Ил-78 Дальней авиации ВКС РФ.

В Минобороны заявили, что полет прошел "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту".

В мае 2018 года Минобороны РФ сообщало, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В западных СМИ появились сообщения о перехвате российских ракетоносцев в районе Аляски американскими истребителями. В Минобороны РФ перехват тогда опровергли.