Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с израильским спутником связи

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником AMOS 17 израильского оператора Spacecom, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск был осуществлен в 02:23 мск с 40-й пусковой площадки на авиабазе США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета-носитель Falcon 9 должна доставить на орбиту израильский аппарат AMOS 17. Он предназначен для расширения доступа к интернету в районах Африки к югу от Сахары. Стартовая масса спутника составляет 6,5 тонн.

Пуск неоднократно переносили из-за проверки надежности работы двигателей ракеты-носителя Falcon 9. По сообщениям SpaceX, в дни перед стартом были проведены два статических огневых испытания двигателей многоразовой первой ступени ракеты-носителя, которая ранее уже дважды использовалась для запусков космических аппаратов. По результатам проверки заменили один из клапанов в двигателях.

Спутник AMOS 17 создан для Spacecom американской корпорацией Boeing. Стоимость контракта составляет $250 млн. Срок эксплуатации спутника рассчитан на 20 лет.

На данный момент орбитальная группировка израильской компании Spacecom состоит из спутников AMOS 3, AMOS 4 и AMOS 7.

1 сентября 2016 года ракета-носитель SpaceX с установленным на ней спутником связи AMOS 6, с помощью которого израильский оператор собирался выйти на африканский рынок, взорвалась при проведении предстартовой подготовки. Причиной стала утечка в системе подачи гелия. В результате взрыва ракеты спутник был уничтожен.

В 2015 году из-за отказа системы электропитания из строя вышел спутник AMOS 5, который был создан по заказу Spacecom российской компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева. Аппарат был рассчитан на эксплуатацию до 2026 года.