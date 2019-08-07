Десятки рейсов British Airways отменены или задержаны из-за компьютерного сбоя

По данным СМИ, подобное в авиакомпании происходит уже третий раз за два года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Крупный сбой произошел в среду утром в компьютерной системе авиакомпании British Airways, сообщают британские СМИ.

По их данным, в результате неполадок были отменены или задержаны десятки авиарейсов в Европе, в основном, - в аэропортах Лондона. В общей сложности сбой затронул несколько тысяч пассажиров. У стоек регистрации в аэропорту Хитроу и Гатвик скопились длинные очереди.

В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства и призвали пассажиров по возможности перебронировать билеты. "У нас возникли некоторые проблемы этим утром, они затронули терминалы и стойки регистрации, а также вылеты самолетов", - сообщается на официальном сайте British Airways.

"Некоторые авиарейсы продолжают осуществляться (согласно расписанию - ИФ), но мы рекомендуем нашим клиентам проверять информацию на сайте перед тем, как приезжать в аэропорт", - добавили в авиакомпании.

СМИ отмечают, что это уже третий крупный сбой в компьютерной системы British Airways за последние два года.