Сообщения о вооруженном человеке в редакции USA Today оказалось ошибочным

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В полиции американского города Маклина в среду сообщили, что информация о том, что в редакции издания USA Today якобы находился вооруженный человек, была ошибочной. Об этом говорится на сайте газеты.

По данным полицейских, они обследовали здание и не обнаружили кого-либо, кто вызывал бы подозрения.

Ранее сообщалось, что в полицию поступил звонок о том, что в редакции видели вооруженного человека. При этом сообщений о стрельбе не поступало.

Из соображений безопасности из здания был эвакуирован персонал. К зданию редакции были стянуты значительные силы полиции.

В здании, кроме USA Today, также находятся офисы других компаний.