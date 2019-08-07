Поиск

Сообщения о вооруженном человеке в редакции USA Today оказалось ошибочным

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В полиции американского города Маклина в среду сообщили, что информация о том, что в редакции издания USA Today якобы находился вооруженный человек, была ошибочной. Об этом говорится на сайте газеты.

По данным полицейских, они обследовали здание и не обнаружили кого-либо, кто вызывал бы подозрения.

Ранее сообщалось, что в полицию поступил звонок о том, что в редакции видели вооруженного человека. При этом сообщений о стрельбе не поступало.

Из соображений безопасности из здания был эвакуирован персонал. К зданию редакции были стянуты значительные силы полиции.

В здании, кроме USA Today, также находятся офисы других компаний.

США USA Today

Новости

В службах безопасности Киргизии отрицают сдачу спецназовцев в плен

Сторонники Атамбаева объявили, что ждут вторую волну штурма его дома

Адвокат Атамбаева сообщил, что тот находится в безопасном месте

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

К дому Атамбаева направились около ста его сторонников с камнями и палками

Силовики вывели Атамбаева из его дома и увезли в неизвестном направлении

Пассажир погиб на рельсах московского метро

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Путин в разговоре с Зеленским призвал Украину прекратить обстрелы населения Донбасса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');