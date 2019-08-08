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Вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламент

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в четверг заявил, что в стране должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства, сообщает газета La Stampa.

Он подчеркнул, что "итальянцы нуждаются в определенности".

Сальвини также призвал премьера Италии Джузеппе Конте убедиться в том, что в итальянском парламенте действительно отсутствует большинство.

"Я вновь сказал это сегодня премьеру Конте: давайте пойдем в парламент, чтобы убедиться в отсутствии большинства. Об этом свидетельствуют недавние голосования, а также неоднократные оскорбления со стороны "союзников" ("Движение 5 звезд" - ИФ) в отношении меня и "Лиги", - приводит слова Сальвини итальянская газета Il Giornale.

Ранее в парламенте Италии прошло голосование по инициативе "Движения 5 звезд" против скоростной железной дороги между итальянским Турином и французским Лионом. Инициатива не получила поддержки в парламенте.

Этот проект стал очередным камнем преткновения для "Лиги", одним из лидеров которой является Сальвини, и "Движения 5 звезд": за время работы коалиционного правительства партии постоянно находили причины для разногласий. Так, "Лига" и большая часть сторонников партии выступают за строительство тоннеля, а в "Движении 5 звезд" проект не поддерживают и выступают за то, чтобы средства, предназначенные для проекта, направили на поддержание уже существующей в Италии транспортной инфраструктуры.

Италия Маттео Сальвини

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