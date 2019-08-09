Экс-замдиректора ФБР решил судиться с Минюстом США из-за увольнения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб обратился в суд против министерства юстиции и ФБР США с иском о политически мотивированном увольнении, сообщает Axios.

"Экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейб судится с минюстом и бюро за нарушение его права на первую поправку к конституции США (свобода слова) и увольнение за "отказ присягнуть на партийную верность", - сообщает издание.

Согласно исковому заявлению, президент США Дональд Трамп оказывал давление на ФБР с целью увольнения Маккейба в рамках "антиконституционного плана дискредитировать и избавиться от сотрудников ФБР и министерства юстиции, которые считались предвзятыми оппонентами из-за того, что не были политически преданны".

Маккейб вел собственное расследование предполагаемой связи Трампа и Кремля в предвыборный период. Он был уволен с должности в марте 2018 года, когда главный инспектор минюста США выявил, что он не санкционированно раскрывал информацию СМИ и в ряде случаев не был откровенен, в том числе под присягой.

6 августа с аналогичным иском в суд обратился бывший агент ФБР Питер Строк. Он был обвинен в отправке оскорбительных сообщений о Дональде Трампе во время выборов 2016 года.