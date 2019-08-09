Российские и американские пограничники подписали план сотрудничества в 2020 году

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Встреча руководства Пограничного управления (ПУ) ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США прошла в Петропавловске-Камчатском, сообщает в пятницу пресс-служба российского погранведомства.

"По результатам встречи был подписан план согласованных действий сил ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны США на 2020 год", - говорится в сообщении.

Американская делегация во главе с вице-адмиралом Мэтью Белл-младшим работала на Камчатке с 5 по 9 августа.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с проведением совместных учений на море и иным темам в сфере пограничной безопасности двух стран.

"Также в ходе пребывания на территории Камчатского края эксперты 17-го района береговой охраны США провели рабочие встречи с руководством Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, сотрудниками представительства МИД России в Петропавловске-Камчатском и агентства по туризму и внешним связям Камчатского края", - отмечается в сообщении.