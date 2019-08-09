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На юге Австралии установилась ветреная погода, есть погибшие

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Из-за сильного ветра на юго-востоке Австралии погиб человек, повалило деревья и с домов срывало крыши, в штате Виктория выпал снег. Аэропорты Сиднея и Мельбурна отменили больше ста рейсов, сообщают местные СМИ.

Женщина погибла в пригороде Мельбурна в графстве Ярра Рейнджерс утром 8 августа, когда на ее машину повалило дерево, сообщает ААР со ссылкой на представителя экстренных служб. Она находилась на переднем пассажирском месте. Мужчину, который был за рулем, и двоих детей госпитализировали. Один из детей находится в критическом состоянии.

По данным государственной экстренной службы, скорость ветра в окрестностях Мельбурна достигает 90-100 километров в час. Как пишет Sydney Morning Herald, в середине дня ожидается усиление ветра до 110 километров в час. Из-за ветра на побережье обрушиваются гигантские волны. Температура воздуха днем - около плюс 11 градусов, но из-за ветра и сырости кажется, что намного холоднее.

Экстренные службы штата Виктория получили за сутки 630 звонков о чрезвычайных происшествиях, в основном, в связи с падением деревьев. В штате Новый Южный Уэльс в доме престарелых с 30 пациентами сорвало крышу, никто не пострадал.

Австралия Виктория Новый Южный Уэльс

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