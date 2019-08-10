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"Коммерсантъ" сообщил о задержании на Кипре приморского бизнесмена

Игорь Польченко обвиняют в махинациях на 7 млрд рублей с кредитами Сбербанка, ВТБ и других банков

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Игорь Польченко, объявленный в международный розыск по обвинению в махинациях при получении кредитов от крупнейших российских банков, был задержан 7 августа на Кипре, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, данные Польченко были размещены в разыскной базе Интерпола под "красным углом" - это означает, что при обнаружении разыскиваемого немедленно задерживают и уведомляют об этом государство, инициировавшее розыск. Согласно международному законодательству, теперь прокуратура Кипра должна будет ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить у РФ материалы на его экстрадицию.

Как отмечается, бизнесмен предъявленные ему обвинения отвергал. Однако после начала расследования Польченко с женой покинул Россию и, по неподтвержденным данным, приобрел недвижимость на Кипре.

"Коммерсантъ" уточняет, что Польченко являлся бенефициаром либо одним из основных совладельцев ряда приморских предприятий, связанных с группой компанией "Транзит-ДВ". Общий объем претензий банков-кредиторов к группе составляет около 7 млрд рублей. Наибольшие суммы кредитов приходятся на Сбербанк и ВТБ.

Так, в 2015 году Сбербанк предоставил кредит "Транзит-ДВ" более чем на 3,5 млрд рублей, но уже с 2016 года выплаты по кредитам прекратились, а большинство компаний Польченко начали процедуру банкротства.

После обращения Сбербанка управление МВД по Приморскому краю возбудило в отношении Польченко уголовные дела по фактам преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ). Юристы ВТБ также обратились в правоохранительные органы - этому банку структуры бизнесмена задолжали порядка 1 млрд рублей.

Игорь Польченко Кипр Приморье

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