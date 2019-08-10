Около 20 человек получили в Люксембурге ранения во время торнадо

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти люксембургских коммун Петанж и Башараж, через которые накануне прошел смерч, в субботу привели новые данные о пострадавших и нанесенном стихией ущербе.

По информации спасательной службы, 19 человек были ранены. Один из них получил многочисленные переломы. Еще один раненый госпитализирован в тяжелом состоянии с сердечным приступом.

По данным местных властей, стихийное бедствие повредило около 180 жилых домов. Примерно сто из них в данный момент непригодны для проживания в основном из-за сорванных крыш.

Общий ущерб еще не подсчитан, но сообщается об "очень значительных разрушениях". Уборка территорий коммун займет несколько дней, а ремонт зданий растянется на месяцы. Для работ на местах задействованы около 200 пожарных, 40 полицейских и 50 военных.

Центры временного размещения открыты в обеих коммунах для жителей, чьи дома особенно пострадали.

Премьер-министр страны Ксавье Беттель, который в связи с бедствием сократил свой летний отпуск, заверил, что правительство окажет помощь тем, кто в ней нуждается.

Как сообщалось, мощный торнадо прошелся около 17:30 по местному времени (18:30 по Москве) в пятницу по сопредельной территории Бельгии и Люксембурга.

Особенно пострадал люксембургский город Петанж, где смерч пронесся по центру города.