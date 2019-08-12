Дальневосточный университет получит центр йоги в обмен на центр русского языка в Индии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и индийский университет Амити договорились о перекрестном открытии центра йоги и Центра изучении русского языка имени Пушкина. Также вузы подписали соглашение о взаимопонимании ради сотрудничества и обмена, сообщила пресс-служба агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Документы подписали ректор ДВФУ Никита Анисимов и ректор университета "Амити" Гуриндер Сингх в присутствии вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Развитие двусторонних образовательных связей на Дальнем Востоке обсуждалось на сессии "Образование и информационные технологии". С российской стороны в ней участвовали представители ДВФУ, Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, Тихоокеанского государственного медицинского университета Северо-Восточного федерального университето имени М.К. Аммосова, компаний и стартапов в IT-сфере. На дискуссии замгендиректора АНО АПИ Елена Горчакова сказала, что индийские абитуриенты хотят учиться за рубежом и есть предпосылки для сотрудничества в области медицины и информационных технологий.

Вопросы развития сотрудничества в сфере образования будут обсуждаться на отраслевой сессии Восточного экономического форума "Международное научно-техническое сотрудничество со странами АТР. Евразийский вектор - прорыв в будущее" в сентябре.