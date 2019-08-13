Мадуро поменял семь министров и создал новое министерство

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил ряд министров и создал новое министерство по туризму и внешней торговле, об этом он сообщил в твиттере.

По его словам, новое министерство возглавит Феликс Рамоа Пласенсиа Гонсалес.

Мадуро также сообщил, что министром сельского хозяйства назначена Ванеса Монтеро Лопес, а министром горнорудной промышленности и экологии стал Гилберто Пинто Бланко.

Главой министерства по делам женщин и гендерного равенства стала Асиа Яхайра Вильегас Польхак. Министерство университетского образования возглавил Сесар Габриэль Тромпис Секкони.

Рауль Альфонсо Паредес из Национальной гвардии назначен министром общественных работ, а Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес стал министром экосоциализма.

Ранее Мадуро сообщил в твиттере, что решил назначить "группу специалистов с большим опытом", ответственных за "всестороннее развитие страны".