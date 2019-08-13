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Россия стала лидером по числу упоминаний в твиттере Трампа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп за время своего президентства упомянул в своем твиттере Россию 297 раз, говорится в видеозаписи, опубликованной в твиттере The Economist.

По подсчетам журналистов издания, РФ таким образом почти вдвое опередила КНДР, занявшую второе место с 163 упоминаниями. Третьим стал Китай, четвертой - Мексика, а пятой - Пуэрто-Рико (неинкорпорированная территория США - ИФ).

Как отмечается, несмотря на "особые отношения" между двумя странами, Великобритания в этом рейтинге оказалась лишь 15-ой.

За время своего президентства Трамп в твиттере упомянул 81 страну. Всего авторы видео насчитали 1 384 упоминаний зарубежных стран.

Трамп является рекордсменом по числу подписчиков в Twitter среди мировых лидеров, напоминает The Economist.

Дональд Трамп Twitter РФ США КНДР Китай

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