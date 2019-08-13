Россия стала лидером по числу упоминаний в твиттере Трампа
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп за время своего президентства упомянул в своем твиттере Россию 297 раз, говорится в видеозаписи, опубликованной в твиттере The Economist.
По подсчетам журналистов издания, РФ таким образом почти вдвое опередила КНДР, занявшую второе место с 163 упоминаниями. Третьим стал Китай, четвертой - Мексика, а пятой - Пуэрто-Рико (неинкорпорированная территория США - ИФ).
Как отмечается, несмотря на "особые отношения" между двумя странами, Великобритания в этом рейтинге оказалась лишь 15-ой.
За время своего президентства Трамп в твиттере упомянул 81 страну. Всего авторы видео насчитали 1 384 упоминаний зарубежных стран.
Трамп является рекордсменом по числу подписчиков в Twitter среди мировых лидеров, напоминает The Economist.
Since he was elected in 2016 Donald Trump has made 1,384 mentions of foreign countries on Twitter. Can you guess which one he named most often? pic.twitter.com/yZ30ogDC8m— The Economist (@TheEconomist) August 13, 2019