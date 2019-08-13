Сеул отправит новый отряд военных к берегам Сомали для борьбы с пиратами

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея намерена отправить новый отряд войск в Аденский залив во вторник для борьбы с пиратством, сообщает агентство "Ренхап".

По данным ВМС страны, 30-й отряд подразделения южнокорейских ВМС "Чхонхэ" отправится из Пусана к побережью Сомали для борьбы с пиратами. Военные будут обеспечивать защиту судов от нападений пиратов в течение шести месяцев, начиная с сентября.

Как отмечается, отправка южнокорейских военных в этот регион привлекает внимание в связи с возможным расширением миссии подразделения до Ормузского пролива. США призвали своих союзников создать там коалицию для противодействия Ирану.

Министр обороны США Марк Эспер во время встречи с южнокорейским коллегой Чон Ген Ду на прошлой неделе подчеркнул важность свободы судоходства в регионе и призвал к международной поддержке.

В ответ глава Минобороны Республики Корея заявил, что Сеул хорошо осознает важность охраны вод в Ормузском проливе и рассматривает различные варианты защиты своих людей и нефтяных танкеров в регионе.

Агентство отмечает, что отправку "Чхонхэ" к берегам Ирана называли одним из наиболее вероятных вариантов для Сеула присоединиться к коалиции, поскольку для этого не требуется дополнительного одобрения парламента.

США получили неоднозначные ответы от своих союзников относительно планов по созданию коалиции. Так, Великобритания и Израиль объявили о своей готовности участвовать в ней, в то время как Германия отказалась, а Япония заняла осторожную позицию.

Подразделение южнокорейских ВМС "Чхонхэ" была развернуто в Аденском заливе с начала 2009 года в рамках глобальных усилий по борьбе с пиратством в регионе.

По данным ВМС страны, за последнее десятилетие группа обеспечила безопасность около 22 тысяч 400 судов и по состоянию на конец июля отразила 21 пиратское нападение.