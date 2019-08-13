В Сиднее прохожие сами поймали убийцу с ножом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Одна женщина погибла и еще одна получила ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает во вторник газета The Guardian.

Сначала стало известно о нападении на посетительницу одного из сиднейских пабов. Инцидент произошел в то время, когда многие жители города выходят из офисов на обеденный перерыв. Позднее было найдено тело еще одной женщины, погибшей от удара ножом в спину.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney"s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp — Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019

Как сообщает австралийский канал Nine News, очевидцы проявили храбрость и помешали злоумышленнику напасть на других людей. Они обездвижили мужчину с помощью стула и ящика из-под бутылок до приезда полиции.

Преступник арестован. Полиция заверяет, что угроза жителям Сиднея миновала, так как мужчина действовал в одиночку.