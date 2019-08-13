Чжан Ханьхуэй: Китай никогда и никому не позволит вмешиваться в его внутренние дела

Статья Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ

Чжан Ханьхуэй Фото: пресс-служба

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU -Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в статье специально для "Интерфакса" прокомментировал события в Гонконге и подчеркнул, что в КНР рассчитывают на понимание россиянами политики Пекина в отношении Гонконга.



1 июля 1997 года "Жемчужина Востока", более сотни лет оторванная от Отечества бурями нелегкой истории, вернулась в лоно Родины-матери. Это событие стало свидетельством того, что, несмотря на пережитое расставание, Сянган (китайское название Гонконга - ИФ) всегда являлся неотъемлемой частью Китая. С момента возвращения Сянгана в большую семью Китая прошло 22 года. Все это время, руководствуясь политикой "Одна страна – две системы", "Сянганцы сами управляют Сянганом" и "Высокая степень автономии", специальный административный район выдержал удары азиатского финансового кризиса, мирового финансового кризиса и эпидемии атипичной пневмонии. Он в еще большей степени укрепил свой статус международного финансового центра, хаба судоходства и торговли, стал одной из самых свободных экономик мира и одним из наиболее конкурентоспособных регионов планеты.

Мы с гордостью можем сказать, что "жемчужина Востока" стала более блестящей в нежных ладонях Родины. И мы со всей уверенностью заявляем, что Сянган – это Китай. Ни одно правительство в мире не желает стабильности и процветания Сянгана больше, чем правительство Китайской Народной Республики.

В последнее время в специальном административном районе Сянган планировалось внести поправки в "Закон об экстрадиции в материковый Китай" и в "Постановление о взаимной правовой помощи по уголовным делам", что вызвало массовые демонстрации и сходки, которые были злонамеренно использованы и превращены правонарушителями в насильственные инциденты. Это вызвало широкую озабоченность в международном сообществе. Особенно следует отметить, что, когда правительство САР объявило о приостановке работы над внесением поправок, правонарушители не только не прекратили свои выступления, но и продолжали откровенно бесчинствовать, оскверняя Государственный герб, оскорбляя Государственный флаг Китая, напали на Канцелярию по связям центрального народного правительства КНР в САР Сянган, на Законодательный совет и на полицейское управление Сянгана. Они избивали полицейских, совершали акты поджога, изготавливали взрывные устройства, блокировали движение транспорта и совершали прочие противоправные акты. Их поведение полностью вышло за рамки мирной демонстрации. Это не только задело чувства всего китайского народа, в том числе и сянганских соотечественников, но и поставило под серьезную угрозу повседневную жизнь и безопасность широких слоев общества в Сянгане.

Это также предоставило некоторым странам, имеющим свои тайные мотивы, повод для вмешательства во внутренние дела КНР.

Произошедшие события вызвали беспокойство по поводу стабильности в Сянгане и безопасности сянганцев в сердце каждого китайца. Некоторые западные СМИ безудержно муссировали и искажали истину, даже откровенно называли последствия действий правонарушителей "прелестным пейзажем", что в полной мере демонстрировало их злобную сущность. Если посмотреть на то, как страны, так часто афиширующие свободу, демократию и время от времени размахивающие дубинкой "прав человека", относятся к насильственным нападениям на полицию, правительство и расколу страны, то ответ об их сущности напрашивается сам собой.

Сянган – это правовое общество. Это значит, что правительство САР и правоохранительные органы, согласно букве закона, вправе строго наказать за насильственные действия в подведомственном им районе, чтобы он вернулся в колею стабильного экономического развития и к общественного порядка. Ни в одной правовой стране мира эти действия не могут вызвать осуждения.

Благодаря договорам об экстрадиции преступников и договорам об уголовной юридической помощи, подписанным на данный момент Китаем со многими странами, включая страны Европы, уже удалось раскрыть много серьезных уголовных дел. Сянган вернулся в лоно Родины уже более 20 лет назад, Сянган – один из административных районов Китая, правительство Сянгана может быть уполномочено центральным правительством экстрадировать преступника, или развивать сотрудничество в рамках уголовной юридической помощи с иностранными странами, но не может делать этого же для других районов своей же Родины. Разве это не смешно?

Каждый человек, имеющий самые элементарные юридические знания, может понять, что здесь имеет место элементарная правовой пробел. Более того, зададимся вопросом: а какое влияние на юридическую независимость Сянгана оказывает внесение поправок в законопроект об экстрадиции из Сянгана? Очевидно, что это действие не изменит правовой режим и судебную систему Сянгана, и никоим образом не насаждает каких-либо правовых норм континентального Китая. Самостоятельность юрисдикции сянганских судов не изменится ни на йоту. Вообще говоря, при разумном подходе без идеологических предрассудков, можно заметить, что на множество сомнений и опасений здесь есть четкие, легко рассеивающие их, ответы.

Хочу подчеркнуть, что после возвращения Сянгана в лоно Родины мы добились огромного общепризнанного успеха в практике реализации курса "Одна страна – две системы". Экономическое развитие внутренних районов Китая стало мощной поддержкой в деле процветания и стабильности Сянгана, оно повысило его способность противостояния различным рискам. Вступая в новую эпоху, председатель Си Цзиньпин отметил, что как всякое новаторство, не имеющее прецедентов в истории, проведение курса "Одна страна – две системы" требует непрерывных поисков на практике. Пред лицом новой обстановки, чтобы успешно устранять возникающие проблемы и продолжать всестороннее поступательное развитие Сянгана, надо осознавать, что "Одна страна" – это основание, это значит, что защита государственного суверенитета и авторитета центрального правительства – есть предпосылка к решению всех возникающих проблем. Без этой предпосылки невозможно говорить и о процветании, и о стабильности в Сянгане. "Две системы" – это указание на то, что два строя сосуществуют в одной стране, но они никак не могут стать предлогом для тех, кто тщетно пытается оспаривать китайский суверенитет. Принцип "Сянганцы управляют Сянганом" и курс на "Высокую степень автономии" также недопустимо искажать в какой бы то ни было период. Особенно недопустимо вмешательство посторонних в управление Сянганом.

Ложные слухи не трогают трезвого ума, общепризнанная истина существует в сердце человека. Процветание и стабильность Сянгана, спокойная жизнь и работа семи миллионов сянганцев – есть наилучшее свидетельство правильности курса "Одна страна – две системы". Между КНР и РФ установлены отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Обе страны подверглись несправедливым обвинениям за уровень свободы, демократии и права человека. Мы уверены, что в вопросах Сянгана встретим среди широкой общественности РФ такое же отношение. Мы уверены в понимании россиянами решимости и упорства Китая в деле защиты государственного престижа и суверенитета. Мы также надеемся, что все большее число российских друзей будут жить, заниматься бизнесом и путешествовать в Сянган, и вместе с нами станут свидетелями бурного развития "жемчужины Востока". И мы со всей уверенностью заявляем, что Сянган – это Китай. Ни одно правительство в мире не желает стабильности и процветания Сянгана больше, чем правительство Китайской Народной Республики.