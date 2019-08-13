Число жертв наводнений в Индии превысило 200 человек

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU -Не менее 202 человек погибли в результате наводнений на юге Индии, сообщают во вторник западные СМИ.

Ранее сообщалось о 184 погибших.

По данным изданий, спасатели эвакуировали из затопленных районов 1,2 млн человек, сейчас они находятся в центрах временного размещения. Сильнее всего в результате наводнений пострадал штат Керала, который популярен среди туристов.

На прошлой неделе на южные районы Индии обрушились сильные муссоны, которые вызывали наводнения. Дороги оказались затоплены, отдаленные населенные пункты - заблокированы.

Страны Южной Азии ежегодно страдают от муссонных дождей в летний период. В июле в Индии, Непале и Бангладеш из-за наводнений погибли 160 человек.