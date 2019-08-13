На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На Украине предложили создать морской режимный район вокруг Крыма, чтобы запретить заход судов во все порты полуострова. С такой инициативой выступила "Госгидрография" Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Начальник Госгидрографии Александр Щипцов заявил, что объявление режимного района позволит Украине противодействовать РФ, а также выполнить "обязательства перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях". По словам Шипцова, это будет выражаться в уменьшении рисков для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Кроме того, это поможет снять с Украины ответственность за любые аварийные события и "свести на нет попытки россиян по картографированию указанного региона", отметил Щипцов.

С помощью таких действий ведомство намерено изъять "из незаконного оборота" электронной картографической продукции РФ на воды Украины. Кроме того, как ожидается, это позволит прекратить заход в крымские порты иностранных судов полностью и российских - частично.

В сообщении отмечается, что РФ на прилегающих к Крыму акваториях в Черном и Азовском морях, а также на украинском побережье Азовского моря создает и реализует электронные навигационные карты (ЭНК). Как утверждается, это противоречит международным принципам и нормам и вызвало дублирование ЭНК производства Украины с ЭНК производства РФ. Отмечается, что это создало угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании (ЭКНИС) может привести к столкновению судов. Сейчас существует 32 случая такого дублирования.

Первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко сообщил, что ведомство добивается того, чтобы не допускать реализацию российских карт, которые имеют стопроцентное покрытие украинских территориальных вод. Следующим важным этапом, по его словам, является объявление Украиной морского режимного района, чтобы запретить захода судов во все крымские порты.

17 июля 2019 г. сообщалось, что "Госгидрография" обратилась в посольства Великобритании и Норвегии, а также к Международной гидрографической организации с требованием помочь изъятию российских карт с отображением украинских вод из международного оборота.

"Госгидрография" является правопреемником Центрального, Керченского, Николаевского, Одесского и Севастопольского государственных гидрографических предприятий; научно-исследовательского центра "Укрморкартография". Является научно-производственным комплексом, основанным на государственной собственности, входит в сферу управления Мининфраструктуры Украины.