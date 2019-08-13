Поиск

США введут санкции против Калужского радиотехнического НИИ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли США приняло решение добавить Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт в санкционный список, говорится в уведомлении, опубликованном на сайте американского Федерального реестра.

В документе решение объясняется тем, что НИИ является филиалом Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который находится в санкционном списке Минфина США.

В список также вносятся еще 16 предприятий из Армении, Бельгии, Канады, КНР и Гонконга, Грузии, Малайзии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании. "Эти 17 предприятий были классифицированы правительством США как действующие во вред национальной безопасности или интересам международной политики США", - отмечается в уведомлении.

Компании добавлены в список EAR (Export Administration Regulations). В него включают структуры, которые либо представляют угрозу нацбезопасности или внешней политике США, либо, по мнению Вашингтона, с разумной долей вероятности потенциально способны представлять такую опасность.

В отношении фигурантов списка вводятся дополнительные требования для получения лицензий на экспорт. Кроме того, ограничивается возможность получения ими разрешений на экспорт без лицензий.

Документ будет опубликован на сайте Федерального реестра 14 августа и в этот же день вступит в силу.

США Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт

Новости

В доме бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски

В Молдавии задержали партию золотых монет, якобы принадлежащих олигарху Плахотнюку

В Молдавии задержали партию золотых монет, якобы принадлежащих олигарху Плахотнюку

Аэропорт Гонконга снова отменил регистрацию отъезжающих из-за протестов

Аэропорт Гонконга снова отменил регистрацию отъезжающих из-за протестов

Число жертв наводнений в Индии превысило 200 человек

Число жертв наводнений в Индии превысило 200 человек

Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове

Украина упростит получение гражданства для россиян, ищущих политического убежища

Украина упростит получение гражданства для россиян, ищущих политического убежища

В Сиднее прохожие сами поймали убийцу с ножом

В США вступит в силу запрет на госзакупки оборудования Huawei и ZTЕ

Силовики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворот

Силовики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворот

Лидер демократов в палате представителей Конгресса выступил в поддержку протестующих в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');