США введут санкции против Калужского радиотехнического НИИ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли США приняло решение добавить Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт в санкционный список, говорится в уведомлении, опубликованном на сайте американского Федерального реестра.

В документе решение объясняется тем, что НИИ является филиалом Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который находится в санкционном списке Минфина США.

В список также вносятся еще 16 предприятий из Армении, Бельгии, Канады, КНР и Гонконга, Грузии, Малайзии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании. "Эти 17 предприятий были классифицированы правительством США как действующие во вред национальной безопасности или интересам международной политики США", - отмечается в уведомлении.

Компании добавлены в список EAR (Export Administration Regulations). В него включают структуры, которые либо представляют угрозу нацбезопасности или внешней политике США, либо, по мнению Вашингтона, с разумной долей вероятности потенциально способны представлять такую опасность.

В отношении фигурантов списка вводятся дополнительные требования для получения лицензий на экспорт. Кроме того, ограничивается возможность получения ими разрешений на экспорт без лицензий.

Документ будет опубликован на сайте Федерального реестра 14 августа и в этот же день вступит в силу.