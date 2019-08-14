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Рэпер A$AP Rocky получил условное наказание за нападение на прохожего в Стокгольме

Рэпер A$AP Rocky получил условное наказание за нападение на прохожего в Стокгольме
Рэпер A$AP Rocky
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Шведский суд в среду признал американского рэпера A$AP Rocky и двоих членов его команды в нападении на прохожего в Стокгольме 30 июня этого года.

По данным BBC News, все трое получили условное наказание. A$AP Rocky должен будет компенсировать ущерб пострадавшему в уличной драке.

Как сообщает телеканал CNN, в ходе заседания суд отверг доводы защиты о том, что исполнитель и его спутники оборонялись. К такому решению он пришел, исходя из свидетельств очевидцев. По их словам, в момент драки A$AP Rocky не подвергался нападению, ему не от чего было защищаться.

Прокурор в суде заявил, что сам A$AP Rocky и еще двое мужчин напали на жертву, били его ногами и стеклянной бутылкой, пока человек лежал на земле.

Присутствия фигурантов дела на заседании в среду не требовалось.

Настоящее имя 30-летнего A$AP Rocky - Раким Майерс. Он был арестован 3 июля в Стокгольме, где у него было выступление. После вмешательства в ситуацию властей США всех троих фигурантов дела отпустили из-под стражи по решению суда от 2 августа, вскоре они покинули страну.

По словам самого исполнителя, неизвестный преследовал его на улице, поэтому ему и его спутникам пришлось защищаться.

Швеция A$AP Rocky

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