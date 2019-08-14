В грузинских горах пропали три туристки из Белоруссии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Три туристки из Белоруссии пропали в среду в районе вершины Тетнульд в грузинской Сванетии.

Как сообщают грузинские СМИ, о пропаже трех женщин информация в службу спасения поступила вечером 14 августа.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии сообщили журналистам, что спасатели приступили к поискам пропавших туристок сразу же после того, как поступил сигнал.

В службе при этом отметили, что активные поиски продолжатся с утра четверга, и в случае необходимости к поискам будет подключен вертолет пограничной полиции.

Согласно сообщениям СМИ, женщины отделились от основной группы туристов, осуществлявших спуск с вершины, и самостоятельно направлялись в сторону лагеря.