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Мадуро сообщил о заговоре против него во главе с экс-президентом Колумбии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что экс-президент Колумбии Альваро Урибе планировал организовать его убийство.

"Это план по отправке 32 наёмников (в Венесуэлу - ИФ), чтобы они попытались убить меня и других лидеров нашей революции", - сказал он в эфире венесуэльского телевидения. Также в заговоре, по словам Мадуро, участвовал, в частности, посол Колумбии в США Франсиско Сантос.

Мадуро нередко рассказывает согражданам о том, как его иностранные оппоненты готовят на него покушения.

Венесуэла Николас Мадуро Колумбия

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