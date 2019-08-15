В Ирландии загорелось шасси самолета авиакомпании, перевозящей военных США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В международном аэропорт "Шаннон" в Ирландии у самолета американской чартерной авиакомпании Omni Air International загорелось шасси, сообщает газета The Sun.

Как отмечается, авиадиспетчеры заметили огонь и дым у правого шасси самолета во время рулежки на взлетно-посадочной полосе. Они предупредили экипаж, после чего лайнер остановился. Все пассажиры и экипаж покинули самолет.

Работа аэропорта временно остановлена.

Как отмечается, Omni Air International - гражданская авиакомпания, но она перевозит американских солдат и сотрудников Минобороны США, а также членов их семей по всему миру. По данным Министерства транспорта Ирландии, с января по март через аэропорт Шеннон ежедневно проходили в среднем около 300 американских военных.