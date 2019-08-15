Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Украины Захарченко

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Печерский суд Киева в четверг заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Согласно решению суда, копия резолютивной части которого имеется в распоряжении "Интерфакса", об аресте ходатайствовал старший следователь в особо важных делах первого следственного отдела управления спецрасследований Генпрокуратуры. Решение о заочном аресте может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Захарченко находится не на Украина.

Экс-глава МВД Украины и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк (Киев). Досудебное расследование касается взяточничества, отмывания денег, фиктивного бизнеса и уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью помешать проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

По данному поводу в апреле 2018 года Печерский суд Киева выдал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра.

Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 по февраль 2014 года, когда Верховная рада отстранила его от этой должности.