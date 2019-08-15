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Мужчину ранили ножом возле здания МВД в Лондоне

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Лондоне возле здания МВД Великобритании мужчина получил ножевое ранение. Об этом сообщает в четверг британский телеканал Sky News. Ранение характеризуется как "угрожающее жизни".

Издание The Evening Standard уточнило, что пострадавший зашел в здание министерства, чтобы попросить о помощи. По словам очевидца, позднее в сопровождении медика и полицейских вышел мужчина, по пояс раздетый, держась за лицо. Как отмечается, на его руках и лице была кровь.

The Evening Standard предполагает, что он мог быть служащим министерства.

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений полицейские арестовали одного человека и доставили в участок. У полиции нет данных, имеет ли этот инцидент отношение к терроризму, отмечает Sky News.

Здание британского МВД находится на улице Маршам-стрит в районе Вестминстер наряду со зданием британского парламента.

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