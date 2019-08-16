Глава СБУ стал фигурантом уголовного дела

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и бывшего первого замглавы СБУ Павла Демчины по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ, производство открыто по факту возможной фальсификации доказательств при проведении уголовного расследования (статья украинского УК о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Подозрения в данном производстве никому не предъявлялись, проводятся следственные действия.