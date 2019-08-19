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В Барселоне грабители напали на посла Афганистана

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Барселоне группа налетчиков напала на посла Афганистана в Испании, сообщает El Periodico. Дипломата повалили на землю и у него отобрали наручные часы от Bulgary стоимостью 17 тысяч евро.

Нападение произошло около 21:40 в минувшее воскресенье на улице Лаетана. В результате посол получил травму ноги. Он сообщил в полицию о случившемся. По факту начато расследование, подозреваемых ищут.

El Periodico напомнило, что в июне грабитель на мотоцикле напал на высокопоставленную чиновницу правительства Южной Кореи. Он вырвал у нее из рук сумочку, и уехал, она потеряла равновесие, упала и ударилась головой. Несколько дней спустя она умерла в больнице от полученных травм.

Барселона Афганистан Южная Корея

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