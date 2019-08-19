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Афганского посла ограбили в Барселоне

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Группа молодых людей ограбила посла Афганистана в Испании, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в Барселоне в районе станции метро "Жауме I" в воскресенье. Пятеро молодых людей окружили дипломата, толкнули на землю и забрали у него часы. Полиция пытается установить личности нападавших.

Посол в результате нападения получил несколько порезов. По информации на сайте посольства Афганистана в Испании, должность посла занимает 69-летний дипломат, лингвист и поэт Масуд Халили.

Это уже не первое нападение на представителя иностранного государства в Барселоне этим летом. Так, в июне умерла вице-председатель южнокорейской президентской комиссии по культуре в Азии, которая упала и ударилась головой об асфальт, когда мотоциклист попытался выхватить у нее сумку.

Всего с июля в Барселоне произошло восемь убийств, а также несколько нападений с ножом, отмечает агентство EFE. В городском совете Барселоны на прошлой неделе заявили, что в городе наблюдается "кризис безопасности".

Испания Барселона Афганистан

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