Запрет на поездки граждан США в Северную Корею продлен до осени 2020 года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти США снова продлили действие запрета для граждан страны на поездки в КНДР, сообщает в понедельник издание The Hill со ссылкой на уведомление госдепа.

Теперь запрет будет действовать вплоть до 31 августа 2020 года, если только его не отменит госсекретарь США Майк Помпео, уточняет издание.

Однако исключения могут быть сделаны госдепом для граждан США, желающих отправиться в Северную Корею по гуманитарным вопросам или с журналистскими целями.

Издание напоминает, что запрет впервые был введен в 2017 году занимавшим тогда пост госсекретаря Рексом Тиллерсоном после кончины в США американского студента Отто Вормбиера. Он заболел, отбывая заключение в северокорейской тюрьме, и после этого в состоянии комы был выслан на родину, где вскоре скончался. Затем запрет продлевался в 2018 году.