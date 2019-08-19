Трамп обвинил Google в манипуляции голосами избирателей в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что компанию Google необходимо привлечь к ответственности за манипулирование голосами избирателей в пользу Хиллари Клинтон.

"Ого! Только что вышел доклад! Google манипулировал от 2,6 до 16 млн голосов избирателей в пользу Хиллари Клинтон на выборах 2016 года", - написал Трамп в понедельник в своем твиттере.

"Этот доклад выпустил человек, поддерживающий Клинтон, а не Трампа! Google следует привлечь к ответственности", - продолжил Трамп, отметив: "Моя победа была даже больше, чем я думал".

Трамп не уточнил, о каком именно докладе идет речь. Однако он прикрепил к своей записи в твиттере ссылку на некоммерческую организацию Judicial Watch. Ее специализация - иски для расследования действий чиновников.

Между тем издание The Hill отмечает, что Трамп, вероятно, имел в виду доклад исследователя Роберта Эпштейна из Американского института поведенческих исследований и технологий. Ранее Эпштейн выступал в Сенате и рассказывал о том, что Google поспособствовал тому, что не менее 2,6 млн человек могли проголосовать за Клинтон в 2016 году. Тем не менее Эпштейн не говорил о 16 млн голосах избирателей.

В 2017 году Google отвергла обвинения Эпштейна, заявив, что они представляют собой "не более чем плохо сконструированную теорию заговора", писала газета The Washington Post.

Американская пресса отмечает, что у Трампа достаточно мотивов, чтобы инициировать разбирательство в отношении компании Google. Будучи кандидатом в президенты на выборах 2016 года, он высказал предположение о том, что эта компания активно "придерживала" отрицательные новости о его основной конкурентке Хиллари Клинтон. Затем он неоднократно повторял эти заявления, несмотря на недостаток доказательств.