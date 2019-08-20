Помпео объявил о физическом разгроме ИГИЛ за последние семь месяцев

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Террористическая организация ИГИЛ (запрещена в РФ) за последние семь месяцев была физически разгромлена, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Чего нам удалось добиться за последние семь месяцев? Нам удалось добиться того, что физически халифат ИГИЛ был разгромлен", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Помпео отметил, что "79 партнеров работают с США для того, чтобы позволить региону восстановиться после этой угрозы".