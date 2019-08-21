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Министр финансов Эстонии отказался уйти в отставку по требованию президента

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила премьер-министру Юри Ратасу, что министр финансов Мартин Хельме, зампред Консервативной партии должен уйти в отставку и ему "не место в правительстве". Хельме отказался выполнить это требование. Он заявил ERR, что не понимает это требование.

На прошлой неделе Хельме, замещавший главу МВД Марта Хельме, своего отца, попытался уволить главу департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера. Поводом для желания уволить чиновника стало то, что Вахер сообщил сотрудникам о возможных сокращениях личного состава в связи с ожидаемым дефицитом государственного бюджета, хотя оснований для такого заявления не было. Премьер Ратас указал Хельме, что увольнение главы полиции не находится в его компетенции и вопрос должен решаться на уровне правительства.

Попытка уволить главу полиции вызвала недовольство президента и у оппозиции. Оппозиционные партии на минувшей неделе заявили о намерении созвать внеочередное заседание парламента, на котором выразить недоверие премьер-министру.

21 августа, комментируя попытку увольнения Вахера, Хельме заявил, что в этом нет ничего незаконного: "Люди, которые говорят, что правовое государство в опасности, подвержены истерии". По словам министра, Юри Ратас поручил ему восстановить спокойную работу в департаменте полиции, и он эту задачу выполнит, хотя Вахер и не справляется со своими обязанностями. Он также назвал маловероятной отставку правительства и внеочередные выборы в парламент на фоне этого скандала.

Хельме также заявил, что Кальюлайд сама не соответствует занимаемой должности и должна уйти

Ранее его отец, лидер Консервативной партии и глава МВД Март Хельме не раз требовал, чтобы президент ушла в отставку.

Эстония Керсти Кальюлайд МВД Март Хельме Мартин Хельме Юри Ратас

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