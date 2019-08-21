Индия собралась снизить стоимость электронных виз

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Индия собирается снизить сбор за оформление 30-дневных электронных туристических виз до $25, сообщает в среду журнал Business Traveller.

"Индия рассматривает возможность снизить сбор за оформление электронных виз для туристов. Так, стоимость 30-дневной визы в высокий сезон с июля по март составит $25, а в низкий сезон с апреля по июнь - $10", - пишет журнал. Кроме того, Индия собирается ввести визы на год за $40 и визы на пять лет за $80.

Сейчас россияне платят $60 за однократную электронную визу в Индию на 30 дней.