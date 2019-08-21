Поиск

В Мадриде задержали подозреваемого в непристойной съемке сотен пассажирок метро

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Мадриде задержали 53-летнего выходца из Колумбии по подозрению в публикации на порносайтах видеозаписей, сделанных из-под юбки у женщин в городском метро и супермаркетах. Как сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу полиции Испании, от его действй пострадали больше 550 женщин и несовершеннолетних девочек.

По версии следствия, он вел съемку на мобильный телефон, спрятанный в рюкзаке, и делал это ежедневно с лета 2018 года. С некоторыми жертвами он знакомился, чтобы получить запись лучшего качества.

При обыске у него дома полицейские изъяли ноутбук и жесткие диски с сотнями таких видеозаписей. На разные порносайты он выложил не менее 283 записей, которые собрали миллионы просмотров, установило следствие. Также он их выкладывал на собственном сайте, у которого 3519 подписчиков.

По испанским законам такие съемки считаются видом преступлений на сексуальной почве.

Мадрид Испания МВД

Новости

"Коммерсантъ" сообщил о включении 24 украинских моряков в списки для обмена

Что произошло за день: среда, 21 августа

Борис Джонсон счел, что РФ пока не может вернуться в G8

Борис Джонсон счел, что РФ пока не может вернуться в G8

Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию

СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8

СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8

"Спектр-РГ" сфотографировал центр Млечного Пути с окрестностями черной дыры

Будущее Человека-паука во франшизе Marvel стало туманным из-за конфликта Sony и Disney

Будущее Человека-паука во франшизе Marvel стало туманным из-за конфликта Sony и Disney

Жертвами теракта на свадьбе в Афганистане стали 80 человек

Косачев предупредил о риске ситуации "семеро против одного" в случае возвращения РФ в G8

В Японии признали успехи КНДР в разработке малых ядерных боеголовок

В Японии признали успехи КНДР в разработке малых ядерных боеголовок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');