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США начали изучать вопрос об отмене предоставления гражданства по праву рождения

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 21 августа, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении практики предоставления американского гражданства по праву рождения.

"Мы серьезно думаем по поводу права на гражданство для детей мигрантов. Честно говоря, оно смехотворно", - сказал Трамп журналистам у Белого дома в среду, 21 августа.

"Гражданство по праву почвы - то есть перейти границу, родить ребенка, и, поздравляю, ребенок - гражданин США", - отметил Трамп.

Гражданство в силу рождения приобретается по праву крови или по праву почвы. В первом случае ребенок получает гражданство родителей, независимо от места своего рождения. Во втором случае гражданство получает любой, родившийся на территории данного государства, независимо от гражданства родителей. В США сейчас действуют обе концепции.

Американская пресса напоминает, что Трамп предложил покончить с практикой предоставления гражданства по праву почвы во время предвыборной кампании 2016 года. В прошлом году он снова вспомнил об этой идее, заявив о намерениях подписать указ, которым будут внесены изменения.

На вопрос о том, понимает ли он, с каким противодействием столкнется эта инициатива, Трамп заявил: "Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете что? Не нужно". По словам Трампа, для этого будет достаточно президентского указа.

Он пояснил, что уже обсуждал свою инициативу с советниками. По словам президента США, указ уже разрабатывается. "Это случится", - заявил Трамп.

США

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