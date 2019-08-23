Жителя Нью-Йорка насмерть раздавило лифтом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке мужчина погиб в результате несчастного случая, когда его придавило лифтом, сообщает ABC News.

Рано утром 30-летний Сэмюэл Чарльз Вайсбрен выходил из лифта, когда два человека уже его покинули. Когда двери начали закрываться, лифт неожиданно буквально рухнул вниз. Мужчина оказался зажат между лифтом и стеной шахты, он умер на месте.

В лифте при этом оставались еще три человека, их вызволили пожарные.

Жители дома рассказали ABC News, что с лифтами постоянно возникали проблемы: "они будто подпрыгивали между этажами".