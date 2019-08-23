Белоруссия завершает подготовку к вступлению в ВТО

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявляет, что процесс присоединения Белоруссии к Всемирной торговой организации (ВТО) вступает в финальную стадию.

"Что касается работы по присоединению Белоруссии к ВТО, то она вступает в заключительную стадию", - сказал Румас в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По словам премьер-министра, "остается все меньше и меньше неурегулированных вопросов". "Наши четыре партнёра по евразийской интеграции (ЕАЭС - ИФ), уже в ВТО и Белоруссия приняла на себя все обязательства по сути в рамках ВТО, не являясь ее членом", - пояснил он.

"Для нас вступление в ВТО принесет только положительные моменты, потому что те страны, которые с нами работают и устанавливают барьеры как со страной, не членом ВТО, должны будут подчиниться общим правилам", - добавил руководитель белорусского правительства.

Белоруссия с весны 2016 года активизировала переговоры по присоединению к ВТО. Ранее премьер-министр страны Румас заявил о намерении Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.