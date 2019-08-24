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Совет нацбезопасности Южной Кореи потребовал от Пхеньянне создавать напряженность

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Прекратить ракетные пуски, которые ведут к нагнетанию напряженности на Корейском полуострове, потребовал в субботу Совет национальной безопасности Южной Кореи, сообщило агентство Yonhap.

Заявление было сделано по итогам экстренного заседания Совета после осуществленных Северной Кореей двух очередных - четвертых по счету только за август - ракетных пусков.

На заседании было принято решение проанализировать ситуацию и разобраться, что представляли собой "неопознанные снаряды", как назвал ракеты Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Кроме того, было указано на необходимость активизации дипломатических усилий в мировом сообществе, чтобы вынудить КНДР вернуться за стол переговоров по денуклеаризации в кратчайшие сроки.

КНДР в ночь на субботу запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря, сообщил ОКНШ Южной Кореи.

В четверг Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают военные угрозы против нее.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - говорилось в заявлении МИД КНДР.

В нем отмечалось: "Эскалация враждебных военных действий со стороны Соединенных Штатов и южнокорейских властей снижает динамику диалога по построению прочного и долговечного мира на Корейском полуострове, и это вынуждает нас обратить более пристальное внимание на укрепление физического сдерживания".

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредил Вашингтон накануне, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

В то же время министр отметил, что КНДР готова как к диалогу, так и конфронтации с США.

Одновременно он подверг критике госсекретаря США Майка Помпео, заявив, что тот "бросает темную тень" на американо-северокорейский переговорный процесс, и больше заинтересован в удовлетворении личный политических амбиций, нежели выстраивания американской внешней политики.

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