Шойгу передал Додону рассекреченные документы об освобождении Кишинева от фашизма

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу передал президенту Молдавии Игорю Додону недавно рассекреченные документы, связанные с освобождением Молдавии от фашизма в 1944 году.

"Это подлинные документы того времени, рассказывающие о том, что происходило в Молдавии", - сказал Шойгу, передавая Додону исторические формуляры.

К сожалению, отметил министр, некоторые начали забывать исторические факты, в частности о том, что за время гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в десять раз - с 300 до 30 тысяч человек.

"Была предпринята чудовищная попытка уничтожения молдавской культуры", - сказал Шойгу. Чудовищная потому, подчеркнул он, что она не имеет аналогов по масштабу уничтожения молдавской нации.

Передавая документы президенту Молдавии, министр обороны подчеркнул, что "это такая серьезная часть нашей общей истории и нашего общего понимания того, что происходило тогда". "Надеюсь, что мы будем беречь эту память и передавать следующим поколениям", - сказал Шойгу.

По его оценке, сегодняшняя дата - значимая и существенная для народов двух стран. "В 4 утра 24 августа 1944 года войска освободили Кишинев. В этом участвовали все народы Советского Союза. Это наша общая история. Это наша общая победа. А дальше для нас - это и честь, и самое главное - сбережение памяти о наших предках, которые воевали за свободу Молдавии и за свободу тогда нашей общей страны", - сказал министр обороны России.

Россия также передала Молдавии боевые знамена воинских частей, которые освобождали республику от немецко-фашистских захватчиков. Они хранились в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

"Россия делает жест доброй воли и передает Республике Молдова воинские реликвии наших славных побед - боевые знамена 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской бригады Ордена Суворова и 507-го армейского истребительно-противотанкового Кишиневского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка. Личный состав этих частей покрыл себя неувядаемой славой в борьбе с фашистами", - сказал Шойгу на церемонии.

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, Шойгу отметил, что "необходимо сохранить преемственность поколений, пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни, фальсификации нашей общей ратной истории".

Шойгу также проинформировал президента Молдавии, что накануне на сайте Минобороны РФ был открыт новый мультимедийный раздел с архивными историческими документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

Среди документов - оперативные сводки, боевые донесения, свидетельства участников событий той поры. "Ключевые события кишиневской операции августа 1944 года представлены в докладах командующего Третьим Украинским фронтом генерала армии Федора Толбухина", - сказал Шойгу.

Президент Молдавии заверил, что все архивные документы займут достойное место в музее Минобороны республики.

В субботу в Москве по случаю 75-летия освобождения Молдавии от фашизма будет произведен праздничный салют. "Вместе с вами, - сказал Шойгу, - знаменательное событие отметят миллионы москвичей и граждан России".

Кишинев был освобожден в результате Ясско-Кишиневской операции, которая была проведена 20-29 августа 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с силами Черноморского флота.