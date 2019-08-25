В Бейруте разбились два израильских беспилотника

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Два израильских беспилотника потерпели крушение в ночь на воскресенье в районе Бейрута, сообщил агентству Associated Press представитель шиитского движения "Хезболла" Мухаммед Афиф.

При этом он отметил, что бойцы "Хезболлы" не открывали огонь по ним.

Афиф подчеркнул, что один беспилотник упал на крышу здания, в котором находится пресс-служба движения. Второй, который 45 минут спустя, вероятно, был отправлен на поиски первого, взорвался в воздухе.

Ожидается, что позже в воскресенье по телевидению выступит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и даст необходимые оценки этим инцидентам, сообщил представитель движения.