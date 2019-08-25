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В Финляндии задержаны двое подозреваемых в стрельбе по полицейским

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Финляндии в городе Тампере задержали двух подозреваемых в стрельбе в ночь на воскресенье Порвоо по полицейским и ранивших двух из них.

Задержанию предшествовала погоня, во время которой преступники открыли огонь по полицейским, сообщил глава полиции Сеппо Колехмайнен в студии теленовостей Yle.

Пока нет информации о личности задержанных.

Двое сотрудников полиции были ранены в стрельбе в Порвоо минувшей ночью. Преступники открыли огонь по приехавшим по вызову полицейским в индустриальной зоне города.

Стрелявших было двое. Они скрылись с места происшествия, полицейская операция по их задержанию длилась весь день.

События начались развиваться после того, как сотрудники полиции прибыли по вызову в одно из помещений в индустриальной зоне Порвоо. Преступники потребовали, чтобы полицейские бросили оружие, после чего открыли по ним огонь.

Следствие подчеркивает, что мишенью преступников были именно стражи порядка. Стрельба расследуется по статье УК "покушение на убийство".

При этом отмечается, что обстоятельства случившегося указывают на то, что речь идет об организованной преступности.

Финляндия Тампере

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