Украинская оппозиция недовольна распределением постов в новой Раде

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложили возглавить комитет Верховной рады по свободе слова, и партия осталась недовольна таким предложением, заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович.

"Нам предложен один комитет - по свободе слова, с обрезанными полномочиями, с отсутствующими функциями, с отсутствием возможности что-то делать", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Рабинович также высказал мнение о том, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" должна бойкотировать это предложение и не возглавлять ни один из парламентских комитетов - "подачки эти не брать". Он подчеркнул, что это его личное мнение и партия на этот счет проведет консультации.

Кроме того, Рабинович утверждает, что представителям партии "Голос" предложили возглавить 15 комитетов. "Больше всего руководящих постов получил "Голос" - 15. То есть каждый член фракции у них - уже руководитель. И большое количество практически ключевых постов получили внефракционные, неизвестные никому вообще", - сказал он.