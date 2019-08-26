Поиск

Украинская оппозиция недовольна распределением постов в новой Раде

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложили возглавить комитет Верховной рады по свободе слова, и партия осталась недовольна таким предложением, заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович.

"Нам предложен один комитет - по свободе слова, с обрезанными полномочиями, с отсутствующими функциями, с отсутствием возможности что-то делать", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Рабинович также высказал мнение о том, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" должна бойкотировать это предложение и не возглавлять ни один из парламентских комитетов - "подачки эти не брать". Он подчеркнул, что это его личное мнение и партия на этот счет проведет консультации.

Кроме того, Рабинович утверждает, что представителям партии "Голос" предложили возглавить 15 комитетов. "Больше всего руководящих постов получил "Голос" - 15. То есть каждый член фракции у них - уже руководитель. И большое количество практически ключевых постов получили внефракционные, неизвестные никому вообще", - сказал он.

Украина Оппозиционная платформа Верховная рада

Новости

Boeing запланировала возобновить полеты модели 737 MAX в конце года

Песков не стал связывать активность военных РФ с ответом на ракетные испытания США

Вся нефть с задержанного в Гибралтаре иранского танкера ушла неназванному покупателю

Вся нефть с задержанного в Гибралтаре иранского танкера ушла неназванному покупателю

Глава МИД Ирана прибыл из Биаррица на переговоры в Пекин

В Литве задержали двоих российских пограничников

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 августа

Космонавт Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз"

Космонавт Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз"

Израиль в понедельник нанес авиаудары по сектору Газа

Израиль в понедельник нанес авиаудары по сектору Газа

Меркель и Макрон захотели поскорее провести саммит "нормандской четверки"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');