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Дочка "Ростеха" подала иск к Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов

Речь идет о модели 737 MAX

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Лизинговая "дочка" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" подала иск к Boeing для расторжения контракта с американской корпорацией на 35 самолетов 737 MAX 8, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

О подаче иска ранее во вторник сообщила Financial Times (FT).

"Подтверждаем", - сказал "Интерфаксу" представитель "Авиакапитал-Сервиса".

По данным FT, это первый иск к Boeing от заказчика в связи с проблемами с безопасностью 737 MAX. В иске от российской компании говорится, что две катастрофы с 737 MAX произошли вследствие "халатности Boeing", которая привела не только к "браку" в конструкции самолета, но и к "утаиванию важной информации" от авиарегулятора.

В поданном иске "Авиакапитал-Сервис" заявляет, что Boeing "намеренно" не раскрыл информацию о летной годности MAX потенциальным заказчикам, чтобы поощрить их к сделке.

Полеты и поставки Boeing 737 MАX приостановлены во всем мире с марта 2019 года после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. В корпорации Boeing сообщали о проблемах с программным обеспечением системы самолета МCAS, которая регулирует угол атаки в полете. В мае компания заявила, что полностью обновила ПО. Однако в июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе МCAS.

Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. К 1 января 2019 года, по данным Boeing, операторам поставлено 350 таких лайнеров.

Российскими заказчиками этого типа являются "Победа", S7, "Уральские авиалинии", NordStar и "ЮТэйр".

Ростех Boeing

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