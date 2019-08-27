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Бывший бизнес-партнер семьи Трампа попался на краже чемоданов в аэропорту

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Владелец сети отелей в штате Миссисипи Динеш Чавла, сотрудничавший ранее с Trump Organization, был задержан полицией за кражу чемодана с ленты выдачи багажа в аэропорту Мемфиса, пишет MarketWatch.

По сообщению полиции, он взял чужой чемодан с ленты и отнес в свой автомобиль, после чего вернулся в аэропорт и вылетел своим рейсом. Его действия попали на камеру наблюдения, после чего полиция обыскала его автомобиль и обнаружила там еще один чужой чемодан, украденный еще в июле.

Общая сумма содержимого двух чемоданов оценена в $3,9 тыс. Бизнесмен сознался в кражах и отпущен под залог в $5 тыс.

Чавла занимает должность CEO компании Chawla Hotels, которой принадлежат 17 отелей в Миссисипи. Ранее эта компания сотрудничала с Trump Organization, управляющей активами семьи президента США Дональда Трампа, с целью совместного открытия новых отелей под брендами SCION и American Idea. В феврале компания Трампа отказалась от этого проекта из-за неблагоприятного политического климата.

США Дональд Трамп Динеш Чавла

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