На Украине сохранят призыв в армию

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Призыв на срочную службу в армии на Украине отменять не планируют, сообщила избранная народным депутатом Украины по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" Анна Коваленко.

Отвечая интернет-изданию "Lb.ua", она пояснила, что в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной службе" будут внесены изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва.

Поправки также готовятся для законов "О нацбезопасности ", "О государственной тайне" и "О Вооруженных силах Украины".