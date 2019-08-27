Экс-министр финансов Армении арестован за крупную растрату

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Бывший министр финансов Армении, экс-глава налоговых и таможенных служб страны Гагик Хачатрян арестован по делу о крупной растрате, сообщила Служба национальной безопасности Армении.

Там отметили, что он обвиняется по двум статьям УК - о злоупотреблении должностными полномочиями и о соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах. Кроме того, также арестован Карен Хачатрян - родственник экс-главы Минфина, который работал в комитете госдоходов.

В Специальной следственной службе Армении "Интерфаксу" сообщили, что ущерб государству оценивается в 800 млн драмов ($1,6 млн).

Гагик Хачатрян много лет работал в системе налоговых и таможенных органов. С 2008 по 2014 год он возглавлял Комитет государственных доходов Армении (включает налоговую и таможенную службы), а затем до 2016 года был главой Минфина.

Хачатрян считается одним из богатейших людей Армении. Он является крупнейшим поставщиком шоколада в страну, в частности, ему принадлежит импорт в республику продукции торговой марки "Рошен". Армянские СМИ связывают с его именем покупку в Зальцбурге за $200 млн кондитерской фабрики "Моцарт". Хачатрян владеет несколькими сотнями гектаров сельскохозяйственных площадей, является конечным бенефициарием одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны Ucom.