Суд в Южной Корее отправил на пересмотр дело "наследника Samsung"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело вице-президента и фактического главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ена, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"В окончательном вердикте Верховный суд Южной Кореи дал указание нижестоящему суду пересмотреть решение, принятое в феврале 2018 года", - отмечает агентство.

Тогда Высокий суд Сеула снял с Ли Чжэ Ена ряд серьезных обвинений в коррупции и сократил ему срок заключения вдвое - до 2,5 лет. Таким образом, Ли Чжэ Ен, проведя в заключении почти год, был выпущен на свободу.

Дело "наследника Samsung" связано с коррупционным скандалом, разразившимся ранее вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе.