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Индийскому активисту пришлось объяснять суду, зачем ему "Война и мир"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Произведение Льва Толстого "Война и мир" оказалось одной из тем новостных сообщений в Индии, после того как суд Мумбаи потребовал от активиста объяснить, зачем ему книга "о войне в другом государстве".

Как сообщает "Би-би-си", Вернон Гонсалес предстал перед судом, где решался вопрос о залоге. Он был арестован в августе 2018 года по делу о насилии на почве кастовых различий.

Полиция при обыске конфисковала у фигурантов книги и документы. По словам прокурора, дома у Гонсалеса были найдены изобличающие его улики, включая книги и CD-диски с крайне неприглядными заголовками.

Судья потребовал объяснить, зачем подсудимому эти книги и диски, включая CD "Протест против государственной тирании". Судья спросил, что зачем Гонсалесу диск с "явно антигосударственным" названием и книга "Война и мир" - о войне в другой стране.

По версии следствия, пятеро активистов подговорили далитов (неприкасаемых) провести массовые акции в декабре 2017 года, которые переросли в побоища и привели к гибели одного человека.

Индия

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